День открытых дверей в ТюмГУ пройдет онлайн

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День открытых дверей пройдет в Тюменском госуниверситете 27 декабря. Мероприятие состоится в формате онлайн, сообщает пресс-служба вуза.

Будущие абитуриенты узнают о сроках проведения и новшествах приемной кампании 2021 года, актуальных направлениях и востребованных профессиях.

Кроме того, сотрудники университета расскажут о том, что такое индивидуальная образовательная траектория и почему это важно. Также выступят приглашенные эксперты, директора институтов, преподаватели и студенты.

День открытых дверей начнется в 12 часов на сайте. Регистрация проходит по ссылке.