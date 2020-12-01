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День открытых дверей в ТюмГУ пройдет онлайн

Общество, 15:45 20 декабря 2020

t-l.ru

День открытых дверей пройдет в Тюменском госуниверситете 27 декабря. Мероприятие состоится в формате онлайн, сообщает пресс-служба вуза.

Будущие абитуриенты узнают о сроках проведения и новшествах приемной кампании 2021 года, актуальных направлениях и востребованных профессиях.

Кроме того, сотрудники университета расскажут о том, что такое индивидуальная образовательная траектория и почему это важно. Также выступят приглашенные эксперты, директора институтов, преподаватели и студенты.

День открытых дверей начнется в 12 часов на сайте. Регистрация проходит по ссылке.

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# День открытых дверей , ТюмГУ

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