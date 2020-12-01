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Лучших поваров школ и детсадов наградили в Тобольском районе

Общество, 13:51 22 декабря 2020

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Лучших поваров по стандартам WorldSkills Russia выбрали в Тобольском районе. Победительницей среди поваров школьных столовых стала Вера Тихонова из с. Овсянникова. Первое место среди поваров детских садов завоевала Лилия Кречетникова из с. Кутарбитка, представляющая детский сад "Буратино", сообщает администрация Тобольского района.

Конкурс профмастерства по стандартам WorldSkills Russia прошел в Тобольском районе впервые. Участие принимали повара Байкаловской, Прииртышской, Нижнеаремзянской, Сетовской и Кутарбитской образовательных организаций.

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

За три часа участники приготовили холодную закуску и горячее блюдо на выбор. Процесс приготовления, подачу и вкусовые качества оценивали сертифицированные эксперты Тобольского многопрофильного техникума и шеф-повара социальных партнеров конкурса – ресторана "Марк и Лев" и кофейни "Дольче Вита".

Обладателям призовых мест и участникам вручили сертификаты и кубки.

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# Ворлдскиллс , конкурс , повара

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