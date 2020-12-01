Тюменцам рассказали, как не подорвать себя салютом

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Советы, как правильно выбирать фейерверки дали тюменцам в МЧС, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

К признакам фальсификации пиротехники относится отсутствие на упаковке наименования, предупреждения об опасности и информация о размерах опасной зоны вокруг работающего изделия, срок годности, условия хранения и способы утилизации, реквизиты производителя.

Кроме того, название или изготовитель, указанные на изделии и в сертификате, должны совпадать. Копия сертификата должна быть заверена подписью и оригинальной печатью органа, выдавшего сертификат. В графе сертификата дополнительная информация должен быть указан класс опасности, а код органа по сертификации соответствия на изделии совпадать с кодом в номере сертификата.