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Тюменец цепью повредил два автомобиля

Происшествия, 16:58 24 декабря 2020

mvdmedia.ru

29-летний Тюмень подозревается в умышленном повреждении двух автомобилей Nissan и Kia, которые находились на парковке жилого дома.

По информации городского управления МВД, установлено, что злоумышленник возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения. Во дворе он обратил внимание на припаркованные автомобили. Цепью повредил лобовое стекло кроссовера и кузов соседней машины. Ущерб составил около 40 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ "Умышленное повреждение имущества". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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# автомобили , уголовное дело , цепь

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