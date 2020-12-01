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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев призвали соблюдать правила безопасности в новогодние дни

Общество, 17:34 28 декабря 2020

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Тюменской области

Тюменцам необходимо соблюдать требования правил пожарной безопасности в дни новогодних праздников, напоминает региональное главное управление МЧС России.

"За последние несколько дней произошли два пожара - в Ялуторовском районе и Тобольске. В этих пожарах погибли дети. В первом случае погибли три ребенка. В момент пожара они находились в доме одни. Во втором - малыши погибли вместе со своими родителями", - рассказала врио начальника пресс-службы ГУ МЧС РФ по Тюменской области Елена Григорьева.

Зимой наибольшее количество пожаров происходит в жилых домах. Основной причиной возгораний становится человеческий фактор. Чтобы избежать беды, следует соблюдать требования безопасности при использовании электробытовых и газовых приборов, регулярно проверять исправность печей.

"Будьте осторожны с огнем и не оставляйте детей одних. Рассказывайте им о правилах безопасности и о том, что нужно делать в случае пожара. Установите пожарные извещатели", - обратилась к жителям региона Елена Григорьева. При пожаре звоните по тел. 01 или 101.

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Тюменской области | Фото:

Евгений Бабенко

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , профилактика пожаров

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