Назван возможный приговор Рамилю Шамсутдинову

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Присяжные единогласно признали, что Рамиль Шамсутдинов виновен в убийстве восьми человек и вместе с тем заслуживает снисхождения. В части, где он проходил службу офицеры и военнослужащие практиковали жестокие неуставные отношения. Окончательный приговор будет оглашен судьей 29 декабря.

В любом случае это точно будет колония строгого режима и в любом случае срок будет больше 10 лет, прокомментировала в интервью радио Sputnik правозащитница, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

"Ужасная история, здесь одновременно противоречивые чувства, потому что, с одной стороны, жалко его самого, с другой стороны, мы понимаем, что 8 человек уже не вернуть. В данном случае очень здорово, что присяжные сказали, что ему требуется снисхождение. Это означает, что у него не будет пожизненного срока и, скорее всего, он получит от 15 до 18 лет. В любом случае это точно будет колония строгого режима и в любом случае срок будет больше 10 лет", – сказала Ева Меркачева.

Шамсутдинов вполне может рассчитывать на смену режима наказания или на условно-досрочное освобождение при определенных условиях, отметила правозащитница.

"В первую очередь там должно быть поведение, которое не вызывает вопросов администрации. Человек должен работать, погашать иски. Думаю, что будут большие иски – восемь семей потерпевших. Скорее всего, это несколько миллионов. Чтобы их покрыть или хотя бы показать, что он собирается их покрывать, нужно много работать. Наверняка он попадает в колонию, где будет производство. Будет учитываться его отношение к труду, его раскаяние. Он вполне может рассчитывать, что УДО у него будет", – считает Ева Меркачева.

Сложнее с тем, как сам Рамиль Шамсутдинов будет жить после этого, отметила правозащитница. По ее словам, ему потребуется психологическая реабилитация. И конечно, требуется помощь близким восьми солдат, которых он застрелил, добавила Ева Меркачева.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в октябре 2019 года, погибли восемь человек. Рядовой объяснил свой поступок дедовщиной.