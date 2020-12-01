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Большой каток открылся в Гилевской роще в Тюмени

Общество, 12:58 29 декабря 2020

из сообщества "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте

Около 800 квадратных метров составила площадь катка, который залили в Гилевской роще, сообщает администрация города.

Чтобы не нарушать естественный ландшафт лесной поляны, ледовое полотно огородили так, что образовались два поля. На их стыке находится кустарник, рядом с которым и пролегла ледовая дорожка, объединяющая поля между собой.

"Любой желающий может прийти со своими коньками и бесплатно покататься. Рядом мы установили лавочки для переобувания. От них к полю ведут ковровые дорожки, чтобы можно было безопасно пройти. Кроме того, провели дополнительное освещение с яркими лампами", – рассказал директор МКУ "ЛесПаркХоз" Сергей Нефедов.

Рядом с ледовой площадкой разместилась новогодняя елка с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также игровые комплексы для детей разных возрастов.

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Отметим, большой каток в 1 тыс. 500 кв. метров открылся и в Затюменском экопарке. Ледовая площадка в 900 кв метров будет радовать горожан в Комсомольском сквере. В декабре открылся каток на набережной.

Всего в Тюмени зимой работают более 100 хоккейных кортов и ледовых площадок. Адрес можно посмотреть на портале "Тюмень – наш дом" во вкладке "Зима".

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# Гилевская роща , каток

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