В Тюмени объявлено штормовое предупреждение

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Штормовое предупреждение объявлено в Тюмени с 30 декабря по 3 января 2021 года.

По информации Единого центра оперативного реагирования города, в эти дни ожидается аномально холодная погода: средняя суточная температура воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов и более.

Преобладающая температура воздуха в Тюмени в ночные часы до -37° С, днем до -32° С.

Жителей города просят учитывать погодные явления при передвижениях по городу, поездках на дальние расстояния.