В Тюмени объявлено штормовое предупреждение
ИА "Тюменская линия"
Штормовое предупреждение объявлено в Тюмени с 30 декабря по 3 января 2021 года.
По информации Единого центра оперативного реагирования города, в эти дни ожидается аномально холодная погода: средняя суточная температура воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов и более.
Преобладающая температура воздуха в Тюмени в ночные часы до -37° С, днем до -32° С.
Жителей города просят учитывать погодные явления при передвижениях по городу, поездках на дальние расстояния.