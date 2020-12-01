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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени объявлено штормовое предупреждение

Общество, 15:10 29 декабря 2020

ИА "Тюменская линия"

Штормовое предупреждение объявлено в Тюмени с 30 декабря по 3 января 2021 года.

По информации Единого центра оперативного реагирования города, в эти дни ожидается аномально холодная погода: средняя суточная температура воздуха ниже климатической нормы на 10 градусов и более.

Преобладающая температура воздуха в Тюмени в ночные часы до -37° С, днем до -32° С.

Жителей города просят учитывать погодные явления при передвижениях по городу, поездках на дальние расстояния.

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# аномальные морозы , штормовое предупреждение

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