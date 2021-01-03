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Старейшая жительница планеты встретила очередной день рождения

Общество, 10:19 03 января 2021

naukograd-dubna.ru

118-й день рождения отметила 2 января старейшая жительница Земли, японка Канэ Танака, сообщает РИА Новости.

Это звание она носит с 2018 года. При этом Канэ Танака до сих пор активна: в мае она планирует принять участие в эстафете Олимпийского огня Игр в Токио.

Эстафета должна была состояться еще в прошлом году, но ее отложили из-за пандемии. Саму Олимпиаду в Токио перенесли на год, теперь она должна пройти с 23 июля по 8 августа 2021-го.

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# возраст , день рождения

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