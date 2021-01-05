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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Неблагополучные семьи Тобольска отказываются от осмотра печей и установки извещателей

Общество, 10:24 05 января 2021

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Факты отказа от бесплатной установки извещателей пожарной сигнализации зафиксированы в Тобольске. Некоторые многодетные семьи, проживающие в домах с печным отоплением, не позволили специалистам осмотреть проводку, состояние печей, а также установить извещатели.

Обходы по домам, в которых проживают многодетные и неблагополучные семьи, одинокие пожилые граждане проводят сотрудники МЧС, Росгвардии совместно со специалистами управления по ГОЧС Тобольска и органов соцзащиты населения. Они рассказывают людям о мерах пожарной безопасности, выясняют есть ли в доме извещатели пожарной сигнализации, в каком состоянии находится система отопления.

Во время рейда в начале января сотрудники посетили пять домов многодетных семей, установили 17 автономных дымовых пожарных извещателей, заменили один элемент питания, сообщает администрация Тобольска.

Напомним, что поручение усилить профилактические мероприятия и провести подомовые обходы дал губернатор Тюменской области Александр Моор.

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# многодетные семьи , пожарная безопасность

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