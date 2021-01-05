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Сборная России проиграла Канаде в матче молодежного чемпионата мира по хоккею

Спорт, 09:55 05 января 2021

Федерация хоккея России | Фото: Федерация хоккея России

Сборная России потерпела крупное поражение в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщает Федерация хоккея России.

В игре против канадцев россияне пропустили пять безответных шайб - 0:5. Счет был открыт уже на первой минуте, отличился Алекс Ньюхук. До конца периода хозяева турнира отличились еще дважды. Шайбы забросили Коннор Макмайкл и Коул Перфетти. Во втором периоде канадцы забросили четвертую шайбу, а в заключительном игровом отрезке поставили точку в игре.

По итогам турнира лучшими игроками в составе российской сборной были признаны Ярослав Аскаров, Семен Чистяков и Василий Подколзин.

Соперником россиян по матчу за бронзовые медали стала команда Финляндии, которая уступили американским хоккеистам. Матч за третье место состоится в ночь с 5 на 6 января.

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