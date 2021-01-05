160 человек заболели COVID-19 в Тюменской области за сутки

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во Вконтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во Вконтакте

160 случаев коронавирусной инфекции диагностировано в Тюменской области за сутки. Всего в России выявлен 24 тыс. 246 новых случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

У 11,8% пациентов не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 518 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 22 тыс. 632 человека.

По числу новых случаев лидирует Москва - 4 тыс. 842 заболевших, в Санкт-Петербурге - 3 тыс. 649, в Московской области - 1 тыс. 131.

В Свердловской области заболели 392 человека, в Челябинской области - 302, в Ханты-Мансийском автономном округе - 218, в Ямало-Ненецком автономном округе - 151, в Курганской области - 104.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 млн 284 тыс. 384 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 59 тыс. 506 летальных исходов, выздоровело 2 млн 662 тыс. 668 человек.