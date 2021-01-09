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На Ямале из-за метели задержаны вылеты вертолетов

Общество, 14:20 09 января 2021

Аэропорт Нового Уренгоя ВКонтакте | Фото: Аэропорт Нового Уренгоя ВКонтакте

Два вертолетных рейса на Ямале из-за метели перенесены на 10 января. Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, 9 января по причине неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Нового Уренгоя вертолеты Ми-8 не смогли вылететь по двум регулярным рейсам авиакомпании "Ямал", - ЯЛ-44 сообщением Новый Уренгой-Антипаюта и ЯЛ-40 сообщением Новый Уренгой-Красноселькуп.

Количество пассажиров на рейс ЯЛ-44 составляет 12 человек, из них трое несовершеннолетних, на рейс ЯЛ-40 - 11 человек, из них один ребенок. Представители авиакомпании оказывают пассажирам услуги в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил. В гостинице размещены пять человек. Новоуренгойская транспортная прокуратура, чтобы не допустить нарушения прав пассажиров, контролирует работу авиакомпании с пассажирами. В случае выявления нарушений законодательства о защите прав потребителей будут приняты меры прокурорского реагирования.

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# вертолет , задержка рейсов , Новый Уренгой , Ямал

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