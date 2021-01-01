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Офтальмологи Тюменской области получили награды

Общество, 11:35 11 января 2021

Марина Маркадеева, Областной офтальмологический диспансер | Фото: Марина Маркадеева, Областной офтальмологический диспансер

Почетные награды получили врачи Тюменского областного офтальмологического диспансера.

Нагрудным знаком "Отличник здравоохранения" отмечена врач-офтальмолог отделения приема детского населения Ольга Арефьева. Благодарность министра здравоохранения России заслужила врач-офтальмолог диагностического центра Татьяна Пермина, сообщает учреждение.

Стаж работы специалистов - 37 и 39 лет соответственно. Это талантливые врачи, которые являются примером профессионализма, высокой работоспособности и внимательного отношения к пациентам, отмечают в клинике.

За многолетний добросовестный труд и профессиональное мастерство почетную грамоту Тюменской областной думы также вручили врачу-офтальмологу отделения приема взрослого населения Елене Пуртовой.

Высоко оценили работу врачей пациенты. В своих отзывах они упоминают о чутком отношении, профессионализме и тактичности медиков.

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# награды , офтальмология

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