Офтальмологи Тюменской области получили награды

| Фото: Марина Маркадеева, Областной офтальмологический диспансер | Фото: Марина Маркадеева, Областной офтальмологический диспансер

Почетные награды получили врачи Тюменского областного офтальмологического диспансера.

Нагрудным знаком "Отличник здравоохранения" отмечена врач-офтальмолог отделения приема детского населения Ольга Арефьева. Благодарность министра здравоохранения России заслужила врач-офтальмолог диагностического центра Татьяна Пермина, сообщает учреждение.

Стаж работы специалистов - 37 и 39 лет соответственно. Это талантливые врачи, которые являются примером профессионализма, высокой работоспособности и внимательного отношения к пациентам, отмечают в клинике.

За многолетний добросовестный труд и профессиональное мастерство почетную грамоту Тюменской областной думы также вручили врачу-офтальмологу отделения приема взрослого населения Елене Пуртовой.

Высоко оценили работу врачей пациенты. В своих отзывах они упоминают о чутком отношении, профессионализме и тактичности медиков.