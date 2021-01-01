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Жители России меняют машину в среднем каждые пять лет

Общество, 17:38 11 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители России в среднем меняют машину каждые 5 лет, считают эксперты аналитического агентства "Автостат", которые подсчитали сроки владения автомобилями в России до первой перепродажи.

В расчет брались легковые машины, находившиеся во владении не более 10 лет.

По данным агентства, на конец 2020 года средний срок владения автомобилем при этих условиях составил 58 месяцев или 4,8 года. Таким образом, жители нашей страны меняют машину в среднем примерно каждые 5 лет.

В премиальном сегменте срок владения автомобилем до первой перепродажи короче – 47 месяцев или 3,9 года. А в массовом сегменте он составляет 59 месяцев, т.е. 4,9 года.

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