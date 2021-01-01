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Тюменские бородачи успевают принять участие в конкурсе

Общество, 17:49 11 января 2021

из архива Центра культуры и творчества "Тюмень" | Фото: из архива Центра культуры и творчества "Тюмень"

Имя обладателя титула "Тюменский бородач-2020" назовут в областной столице 12 января, сообщает центр культуры и творчества "Тюмень".

Мужчины еще успевают принять участие в состязании. Нужно разместить фотографию в альбоме в сообществе организаторов конкурса.

Тюменцы могут предстать в следующих номинациях: "Бородач 0+" (шуточные фотографии маленьких детей); "Стильный бородач", "Вместо елки борода", "Хранитель традиций".

На конкурс поступило 17 фотографий.

Все участники получат диплом и памятные подарки от организаторов.

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# конкурс , Фабрика волшебства

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