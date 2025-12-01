Пьяный водитель спровоцировал ДТП с пострадавшим в центре Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пьяный водитель спровоцировал дорожно-транспортное происшествие в Тюмени на ул. Республики, 142. Здесь столкнулись Mitsubishi, два автомобиля KIA и Subaru. По предварительным данным, Mitsubishi выехал на встречную полосу, за рулем был водитель, алкотестер у которого показал 0,61 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Ранения в аварии получил 34-летний водитель KIA.

Об этом сообщила начальник отделения пропаганды безопасного дорожного движения региональной Госавтоинспекции Анжела Борисова.

"Еще одна авария с пострадавшим произошла на 42 км автодороги Омутинское – Армизонское. Здесь Toyota съехала в кювет и опрокинулась. По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиль пытался избежать наезда на косулю. Животное не пострадало, но травмы получил 30-летний пассажир машины", - рассказала Анжела Борисова.

Всего за выходные, 20 и 21 декабря, в Тюменской области произошло семь ДТП. В авариях ранения получили 10 человек. Госавтоинспекция напоминает, что обстановка на дорогах региона остается сложной, поэтому важно учитывать погодные и дорожные условия при выборе скорости в пути.