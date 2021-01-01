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В праздничные дни работники тюменского водоканала устранили 150 засоров

Общество, 16:21 11 января 2021

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Более 150 засоров на сетях водоотведения устранили специалисты Росводоканала в Тюмени и Тюменском районе в праздничные дни, сообщает Росводоканал Тюмень.

"В праздничные дни традиционного возрастает число засоров. Остатки с новогоднего стола многие смывают в унитаз. Жир оседает на трубах, собирает другой мусор, в результате образуются засоры, которые мы устраняем с помощью каналопромывочной техники", - рассказал исполняющий обязанности директора по производству Максим Мошкин.

Кроме того, на сетях водоснабжения города и района устранено 24 повреждения и выполнено 70 заявок по отогреву.

В среднем в праздничные дни тюменцы потребляли 166 тыс. 500 кубометров воды в сутки. Максимальный объем воды традиционно был подан 31 декабря – 201 тыс. 090 кубометров, минимальный – 147 тыс. 240 кубометров воды – 1 января.

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# засоры , Росводоканал

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