Работающих на доставку ресторанов в Тюмени стало в три раза больше за год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 3,4 раза выросло количество тюменских ресторанов, доставляющих еду, в 2020 году. По росту числа таких заведений Тюмень вошла в тройку городов в стране.

Такую статистику представил крупнейший в России сервис доставки готовой еды Delivery Club. Специалисты проанализировали динамику подключения новых заведений общепита к платформе за 2020 год. В лидерах оказались Иркутск (рост в 3,8 раза), Астрахань и Тюмень (по 3,4), Волгоград (3,3), Ульяновск (3,2).

Москва на 11 строчке рейтинга, Санкт-Петербург - на 20. Специалисты объясняют это тем, что развитие агрегатов по доставке еды началось именно с этих городов, и у ресторанов было больше времени, чтобы выйти на этот рынок.

Уточняется, что в целом по городам страны, население которых превышает 500 тыс. человек, количество работающих на доставку ресторанов выросло в 2,5 раза.