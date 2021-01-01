"Пятёрочка" представила слоган "Ждём в гости каждый день"

| Фото: Пятёрочка | Фото: Пятёрочка

Новый слоган "Ждём в гости каждый день" представила торговая сеть "Пятёрочка" в поддержку новой концепции и запустила рекламную кампанию.

Компания продолжает реконструировать и открывать обновленные магазины, и эта масштабная трансформация стала основой нового позиционирования торговой сети.

Ключевые обещания бренда – свежие и качественные продукты по выгодным ценам, лидерство в удобстве и забота о сообществе – теперь резюмируются в слогане "Ждём в гости каждый день", который выводит клиентоориентированный подход на первый план.

Покупатели – это гости, которым по всем законам и традициям всегда рады и предлагают самое лучшее. Уже более двух тысяч "Пятёрочек" по всей стране изменились в соответствии с последними трендами в ритейле и потребительскими ожиданиями. Сеть подчеркивает, что в магазинах ко всем покупателям - от пожилых людей и рачительных хозяек до молодежи и деловых людей, которые ценят практичность, время и комфорт - относятся, как к гостям, ждут их снова и снова.

Магазины меняются: увеличивается ассортимент свежей продукции, овощей, фруктов, охлажденного мяса и рыбы. Свежесть и качество продуктов остаются приоритетом, но сеть старается дать еще немного больше. Будь то горячая выпечка и свежесваренный кофе, новая идея для ужина, небольшой сюрприз для детей или просто хорошая скидка на нужный товар.

| Фото: Пятёрочка | Фото: Пятёрочка

В торговых залах удобнее и проще найти то, что нужно. В магазинах гостей встречает дружелюбный, всегда готовый прийти на помощь персонал. Несмотря на все происходящие изменения "Пятёрочка" остается тем же доступным магазином "у дома" для ежедневных покупок, где все сделано с заботой и уважением к человеку.

"Новый слоган отражает наш фокус на выполнении всех сервисных обещаний. На наш взгляд, магазин для ежедневных покупок должен быть именно таким, где гости чувствуют внимание и заботу, где их всегда ждут, чтобы каждый поход за продуктами в "Пятёрочку" становился приятным и поднимал настроение", - отметил директор по маркетингу торговой сети "Пятёрочка" Михаил Ярцев.

Также в поддержку новой концепции "Пятёрочка" запустила рекламную кампанию - ролики, наружную и digital-рекламу и обновила аккаунты в соцсетях.