Тюменцы вспомнят Аркадия Гайдара на литературном вечере

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Литературный атриум "Читаем Гайдара" начнется в ДНК "Строитель" 21 января в 19 часов, сообщают организаторы.

"9 (22) января 2021 года исполняется 117 лет со дня рождения детского писателя, автора бессмертных произведений "Чук и Гек" и "Тимур и его команда" Аркадия Петровича Гайдара. На литературной программе зрители познакомятся с биографией писателя, яркими моментах карьеры", – рассказали организаторы.

Также специалисты по сохранению и развитию культур ДНК "Строитель" прочитают отрывки из известных произведений писателя. Вход свободный. Количество мест ограничено. Информацию можно уточнить по телефону: 36-56-17. Возрастное ограничение: 6+.