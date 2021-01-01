Будущих юристов и педагогов приглашают на онлайн-встречи в ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Онлайн-встречу с абитуриентами проведет 16 января Институт государства и права ТюмГУ. Мероприятие пройдет на платформе Zoom, начало в 11 часов, сообщает пресс-служба вуза.

Сотрудники Института государства и права ТюмГУ расскажут абитуриентам о специфике направлений и специальностей института, перспективах, которые открываются перед выпускниками после окончания вуза, правилах приема. Кроме того, уделят внимание подготовке к тестированию по "Таможенному делу".

Подключиться к мероприятию можно по ссылке. Для участия необходимо зарегистрироваться.

17 января День открытых дверей проведет также Институт психологии и педагогики ТюмГУ. Мероприятие начнется в 12 часов на онлайн-площадке института. Необходима регистрация.

Участники узнают об учебной и внеучебной деятельности института. Им презентуют направления подготовки, среди которых "Психология", "Педагогическое образование: изобразительное искусство", "Психолого-педагогическое образование: дошкольное образование". Специалисты проконсультируют по поступлению на каждое из них и дадут компетентные ответы на вопросы школьников и их родителей.