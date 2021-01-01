  • 15 января 202115.01.2021пятница
  • USD73,7961
    EUR89,6475
  • В Тюмени -9..-11 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Будущих юристов и педагогов приглашают на онлайн-встречи в ТюмГУ

Общество, 18:10 15 января 2021

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Онлайн-встречу с абитуриентами проведет 16 января Институт государства и права ТюмГУ. Мероприятие пройдет на платформе Zoom, начало в 11 часов, сообщает пресс-служба вуза.

Сотрудники Института государства и права ТюмГУ расскажут абитуриентам о специфике направлений и специальностей института, перспективах, которые открываются перед выпускниками после окончания вуза, правилах приема. Кроме того, уделят внимание подготовке к тестированию по "Таможенному делу".

Подключиться к мероприятию можно по ссылке. Для участия необходимо зарегистрироваться.

17 января День открытых дверей проведет также Институт психологии и педагогики ТюмГУ. Мероприятие начнется в 12 часов на онлайн-площадке института. Необходима регистрация.

Участники узнают об учебной и внеучебной деятельности института. Им презентуют направления подготовки, среди которых "Психология", "Педагогическое образование: изобразительное искусство", "Психолого-педагогическое образование: дошкольное образование". Специалисты проконсультируют по поступлению на каждое из них и дадут компетентные ответы на вопросы школьников и их родителей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# абитуриенты , День открытых дверей , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:38 15.01.2021В Ишиме организуют в Крещение мужскую и женскую иордани
19:27 15.01.2021Тюменцы могут присоединиться ко всероссийскому проекту "ТопБЛОГ"
19:05 15.01.2021Тюменцы узнают об обычаях украинцев на концерте в ДНК "Строитель"
18:54 15.01.2021На трассах Тюменской области в мороз понадобилась помощь 20 водителям