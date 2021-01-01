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Особо охраняемых территорий на территории Тюменской области станет больше

Общество, 08:01 16 января 2021

ИА "Тюменская линия"

30 новых особо охраняемых территорий сформируют в Тюменской области. Такие задачи, по словам главы комитета областной думы по экономической политике и природопользованию Инны Лосевой, определены в 2014 году постановлением регионального правительства.

"Это действительно важно, - подчеркнула она, - поскольку в этих зонах сохраняются уникальные виды животных, растений, уникальные озера, исторические территории".

Первые шесть особо охраняемых территорий в Тюменской области были зарегистрированы в 1963 году. На сегодняшний день в регионе 101 особо охраняемая территория – 99 регионального значения, две - федерального.

По сравнению с 1963 годом – это, по мнению Инны Лосевой, много, а по тем показателям, которые зафиксированы в целом по стране – мало. Среднее число, которое берется от общей площади субъекта – 12%. В Тюменской области пока немногим более 5 %".

Борис Олейник

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# заповедники , облдума

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