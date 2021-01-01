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Три светофора отключат в Тюмени 18 января

Общество, 08:27 18 января 2021

Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

Три светофора отключат в Тюмени 18 января, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения, с 9 до 17 часов обесточат объекты на пересечении ул. Щербакова с ул. Дружбы. А с 13 до 17 часов отключат светофоры на перекрестке ул. Чаплина с ул. Молодежной и на ул. Мельникайте в район рынка "Южный".

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

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# дорожное движение , отключение светофоров , Тюменьгортранс

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