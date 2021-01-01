Тюменец погасил долг, чтобы избежать ареста

| Фото: ФССП России в Twitter | Фото: ФССП России в Twitter

306 тыс. рублей компенсации пострадавшему заплатил виновник ДТП в Тюмени, чтобы избежать ареста и изъятия имущества, сообщает ФССП РФ по Тюменской области. Визиту судебного пристава на работу должник не обрадовался и попытался сбежать.

В ходе общения с должником сотрудник управления убедил мужчину в необходимости оплаты задолженности не дожидаясь применения в отношении него мер принудительного исполнения.

Узнав о возможных последствиях, мужчина сам изъявил желание решить долговые проблемы и оплатил долг в полном объеме.