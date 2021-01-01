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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменец погасил долг, чтобы избежать ареста

Общество, 13:40 19 января 2021

ФССП России в Twitter | Фото: ФССП России в Twitter

306 тыс. рублей компенсации пострадавшему заплатил виновник ДТП в Тюмени, чтобы избежать ареста и изъятия имущества, сообщает ФССП РФ по Тюменской области. Визиту судебного пристава на работу должник не обрадовался и попытался сбежать.

В ходе общения с должником сотрудник управления убедил мужчину в необходимости оплаты задолженности не дожидаясь применения в отношении него мер принудительного исполнения.

Узнав о возможных последствиях, мужчина сам изъявил желание решить долговые проблемы и оплатил долг в полном объеме.

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# судебные приставы

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