Жители Тюменской области не обращались за помощью во время крещенских купаний

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Жители Тюменской области не обращались к спасателям и медикам за помощью во время крещенских купаний.

В регионе организовано 52 купели. Три места для крещенских купаний с несколькими купелями находятся в Тюмени – на Туре в районе Свято-Троицкого мужского монастыря, на оз. Чемпионов и в Антипино.

По информации ГУ МЧС России по Тюменской области, крещенские купания в регионе проходят спокойно, без происшествий. Ожидается, что сегодня к купелям придет больше людей", – сказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Также за 18 января не поступало обращений за помощью к медикам. 19 декабря сотрудники скорой медицинской помощи снова заступили на дежурство около крещенских купелий. Медиков можно увидеть на оз. Чемпионов и на Туре – в районе Свято-Троицкого мужского монастыря.

Отметим, за безопасностью в Крещение Господне следят сотрудники МЧС, полицейские, представители казачества. В регионе на службе задействованы более 300 пожарных и спастелей. Также 23 спасателя Тюменской областной службы экстренного реагирования несут круглосуточное дежурство у купелей в Тюмени, Тобольске и Ишиме.

В местах купаний необходимо соблюдать социальную дистанцию. Врачи отмечат, что погружаться в ледяную воду нельзя людям с обострениями хронических заболеваний и пациентам с сахарным диабетом. Важно отказаться от алкоголя до и после купания.