Для активных тюменцев проведут лекцию о заявках на конкурсы и грантах

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Лекция "M'uzlab: как заполнять заявки на конкурсы и гранты" начнется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 20 января в 19 часов, сообщают организаторы.

"Для многих музыкантов заполнение бумаг на гранты, конкурсы, фестивали — титанический труд. Автор проекта M'uzLab Сюзанна Иванова расскажет, как сделать это просто и быстро", – пояснили организаторы.

Слушателям подробно объяснят, что такое сметы и календарные платы, PR-кампании, количественные и качественные показатели.

Чтобы записаться на лекцию, необходимо поставить в комментариях "+" к посту.