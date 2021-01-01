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Для активных тюменцев проведут лекцию о заявках на конкурсы и грантах

Общество, 19:32 19 января 2021

из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

Лекция "M'uzlab: как заполнять заявки на конкурсы и гранты" начнется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 20 января в 19 часов, сообщают организаторы.

"Для многих музыкантов заполнение бумаг на гранты, конкурсы, фестивали — титанический труд. Автор проекта M'uzLab Сюзанна Иванова расскажет, как сделать это просто и быстро", – пояснили организаторы.

Слушателям подробно объяснят, что такое сметы и календарные платы, PR-кампании, количественные и качественные показатели.

Чтобы записаться на лекцию, необходимо поставить в комментариях "+" к посту.

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# Контора пароходства , лекция

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