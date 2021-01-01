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В Тюмени из-за морозов может измениться график вывоза мусора

Общество, 17:21 22 января 2021

Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

Установившиеся в Тюмени морозы могут повлиять на режим вывоза мусора, сообщает областное экологическое объединение.

Из-за низких температур увеличивается длительность обслуживания контейнерных площадок. Крупногабаритной технике сложнее лавировать по узким улицам, так как из-за холода во дворах остается больше автомобилей, чем обычно. Дополнительным препятствием иногда становятся шлагбаумы и автоматические ворота, которые в мороз могут выйти из строя. Кроме того, ограничивается возможность эксплуатации гидравлической системы, которой оборудованы все мусоровозы.

"Задействованные в вывозе коммунальных отходов службы, несмотря на погодные условия, будут стараться соблюдать привычный для жителей региона режим работы. Мы, в свою очередь, проконтролируем соблюдение возчиками санитарных норм при вывозе ТКО. Если возникают какие-либо вопросы, их можно задать на горячую линии по телефону 8-800-250-73-26" – отметила первый заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.

Исключением могут стать только самые северные районы области, где по прогнозам ожидаются наиболее низкие значения термометра. Там возможны корректировки маршрутов по дням вывоза.

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# вывоз мусора , Тюменское экологическое объединение

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