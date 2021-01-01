МВД напомнило об ответственности за призывы к незаконным акциям

| Фото: Полиция Тюменской области ВК | Фото: Полиция Тюменской области ВК

Полиция готовится к охране порядка на несанкционированных акциях 23 января и будет привлекать к ответственности за призывы к участию в них, заявил первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой, сообщает РИА "Новости".

"На сегодня территориальные подразделения МВД России по субъектам готовятся к охране общественного порядка при проведении мероприятий на субботу", — сказал Горовой в рамках расширенной коллегии ГУ МВД России по Москве по итогам 2020 года.

Он отметил, что "квазиполитики" объявили несанкционированные мероприятия по всей стране.

"До самого этого мероприятия привлечь к административной ответственности всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки писем. <…> Пленум верховного суда № 28 <…> позволяет нам это сделать", — добавил он.

Ранее Генпрокуратура Российской Федерации потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в незаконных акциях 23 января.