49 региональных проектов реализовали в Тюменской области в 2020 году

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

49 региональных проектов реализовали в Тюменской области в 2020 году в рамках нацпроектов. На их исполнение израсходовано 19,52 млрд рублей - 98,5% от плановых ассигнований. Отчеты о реализации утвердил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Достичь большинства запланированных целей и результатов удалось благодаря тому, что органы власти смогли оперативно адаптировать региональные проекты к новым условиям, отметил глава региона.

Основная часть средств пошла на развитие системы здравоохранения, поддержку семей, сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечение качественной питьевой водой, развитие дорожной сети. Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев отметил, что организованные в первом квартале 2020 года закупки в рамках региональных проектов позволили своевременно выполнить все запланированные мероприятия, а также направить сложившуюся по результатам конкурсных процедур экономию бюджетных средств на дополнительную поддержку экономики и социальной сферы.

В 2020 году во всех подведомственных исполнительным органам государственной власти Тюменской области учреждениях внедрена региональная и муниципальная информационная система в сфере закупок Тюменской области, которая автоматизировала процессы планирования, организации и контроля закупок.

За активную работу по реализации национальных проектов в Тюменской области и достижения в профессиональной деятельности благодарственными письмами регионального правительства награждены начальник Управления государственных закупок Тюменской области Сергей Панков и заместитель директора департамента экономики, руководитель регионального проектного офиса Татьяна Южакова.