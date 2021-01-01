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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Из соцсетей удалили 89% призывов к детям участвовать в незаконных акциях

Общество, 16:59 23 января 2021

rkn.gov.ru

89% сообщений, в которых детей призывают к участию в незаконных массовых мероприятиях, заблокировали. Роскомнадзор и интернет-платформы свели к минимуму подобные посты, работа продолжается.

"На текущий момент всего удалено 89% таких сообщений от числа выявленных, а наиболее массово распространявшие их TikTok и ВКонтакте уже удалили 93% и 87% соответственно", - сообщается на сайте ведомства.

Напомним, согласно Кодексу об административных правонарушениях, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в сети Интернет влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

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# Роскомнадзор , соцсети

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