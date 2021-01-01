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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Замерзающего на дороге жителя Тюменской области доставили в больницу

Общество, 14:11 24 января 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

53-летнего замерзшего селянина подобрал наряд ДПС на дороге между населенными пунктами в Упоровском районе Тюменской области 24 января.

"Мужчина шел по обочине. Его лицо было обморожено. Инспекторы доставили человека в больницу, где ему оказали помощь. Обошлось без серьезных последствий", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Также утром инспекторы спецвзвода полка ДПС ГИБДД, выехавшие для оказания помощи в близлежащие к Тюмени районы, на 100-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск помогли водителю большегруза, у которого перемерзла топливная система.

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"За прошедшие сутки, когда температура снижалась до минус 40 градусной отметки, наряды ДПС более 10 раз помогали водителям, чьи автомобили заглохли или сломались на федеральных дорогах Тюмень – Омск, Тюмень – Ханты-Мансийск, региональной автодороге Тюмень – Нижняя Тавда", – добавила Анжела Борисова.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , спасение

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