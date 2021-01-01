Замерзающего на дороге жителя Тюменской области доставили в больницу

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

53-летнего замерзшего селянина подобрал наряд ДПС на дороге между населенными пунктами в Упоровском районе Тюменской области 24 января.

"Мужчина шел по обочине. Его лицо было обморожено. Инспекторы доставили человека в больницу, где ему оказали помощь. Обошлось без серьезных последствий", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Также утром инспекторы спецвзвода полка ДПС ГИБДД, выехавшие для оказания помощи в близлежащие к Тюмени районы, на 100-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск помогли водителю большегруза, у которого перемерзла топливная система.

"За прошедшие сутки, когда температура снижалась до минус 40 градусной отметки, наряды ДПС более 10 раз помогали водителям, чьи автомобили заглохли или сломались на федеральных дорогах Тюмень – Омск, Тюмень – Ханты-Мансийск, региональной автодороге Тюмень – Нижняя Тавда", – добавила Анжела Борисова.

Инна Пахомова