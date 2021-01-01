На трассе Тюмень – Омск сгорел КамАЗ, пострадал водитель

| Фото: предоставлено ГИБДД Тюменской области | Фото: предоставлено ГИБДД Тюменской области

Большегруз КамАЗ вспыхнул на 217-м км трассы Тюмень – Омск 27 января. Водителю понадобилась помощь медиков.

Сотрудники ГИБДД выехали на место после поступившей им информации о пожаре. На парковке горел большегруз КамАЗ, груженный шинами.

"62-летний водитель пояснил, что зашел на несколько минут в кафе. Когда вышел, то увидел, что все горит. Мужчина попытался открыть дверь салона, но получил травмы. Помощь ему оказали медики", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Все машины с парковки убрали в целях безопасности. Сотрудники ГИБДД ограничили въезд на эту территорию.

Также на месте работали сотрудники МЧС.

Инна Пахомова