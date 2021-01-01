Врач объяснил, почему для пациента важен "золотой час"
Открытие вертолетной площадки на территории второй клинической больницы во многом решает вопрос оперативной доставки пострадавших в медицинское учреждение.
И это, как убежден директор Территориального центра медицины катастроф ОКБ №1 Евгений Наумов, один из самых решающих факторов оказания экстренной и неотложной помощи.
В реаниматологии для определения промежутка времени после получения травмы, который позволяет наиболее эффективно оказать первую помощь называют "золотой час". Считается, что в течение этого времени вероятность того, что лечение предотвратит смерть пациента, наиболее высока.
"Между жизнью и смертью есть золотой час, - писал известный травматолог и военный хирург, "отец медицины травм" Р. Адамс Коули. - Если вы тяжело ранены, у вас осталось менее 60 минут, чтобы выжить. Разумеется, вы не обязательно умрёте именно через час, это может случиться три дня или две недели спустя — но в вашем теле за этот период уже произойдёт нечто непоправимое".
"Это, действительно так, - подтвердил Евгений Наумов. - Если мы укладываемся в "золотой час", то у пациента гораздо больше шансов".
Скорость доставки пациента особенно при травмах, по словам главного врача ОКБ №2 Романа Паськова, имеет важнейшее значение. "Чем быстрее доставлен пациент, тем раньше мы начнем оказывать помощь, - пояснил он. – Согласно мировой статистке, большинство пациентов погибают в первый час после получения травмы. Первая вертолетная площадка санавиации в черте города позволит увеличить скорость доставки пострадавших и сделать медицинскую помощь своевременной. Кроме того, будет полностью использоваться и возможности нашей медицины".
Основное направление санитарной авиации - труднодоступные районы, где нет автомобильных дорог - это Тобольский, Уватский и Вагайский районы. Особенностью Уватского района являются объекты нефтедобычи. В 2020 году вертолеты санитарной авиации сделали 384 вылета к пациентам, которые требовали неложных экстренных мероприятий.
С начала 2021 года совершенно 4 вылета. Вертолет оборудован специальным модулем, оснащенным оборудованием экспертного класса, которое обеспечивает слаженную работу персонала. Есть аппарат искусственной вентиляции легких.