Врач объяснил, почему для пациента важен "золотой час"

департамент здравоохранения Тюменской области департамент здравоохранения Тюменской области

Открытие вертолетной площадки на территории второй клинической больницы во многом решает вопрос оперативной доставки пострадавших в медицинское учреждение.

И это, как убежден директор Территориального центра медицины катастроф ОКБ №1 Евгений Наумов, один из самых решающих факторов оказания экстренной и неотложной помощи.

В реаниматологии для определения промежутка времени после получения травмы, который позволяет наиболее эффективно оказать первую помощь называют "золотой час". Считается, что в течение этого времени вероятность того, что лечение предотвратит смерть пациента, наиболее высока.

"Между жизнью и смертью есть золотой час, - писал известный травматолог и военный хирург, "отец медицины травм" Р. Адамс Коули. - Если вы тяжело ранены, у вас осталось менее 60 минут, чтобы выжить. Разумеется, вы не обязательно умрёте именно через час, это может случиться три дня или две недели спустя — но в вашем теле за этот период уже произойдёт нечто непоправимое".

"Это, действительно так, - подтвердил Евгений Наумов. - Если мы укладываемся в "золотой час", то у пациента гораздо больше шансов".

Скорость доставки пациента особенно при травмах, по словам главного врача ОКБ №2 Романа Паськова, имеет важнейшее значение. "Чем быстрее доставлен пациент, тем раньше мы начнем оказывать помощь, - пояснил он. – Согласно мировой статистке, большинство пациентов погибают в первый час после получения травмы. Первая вертолетная площадка санавиации в черте города позволит увеличить скорость доставки пострадавших и сделать медицинскую помощь своевременной. Кроме того, будет полностью использоваться и возможности нашей медицины".

Основное направление санитарной авиации - труднодоступные районы, где нет автомобильных дорог - это Тобольский, Уватский и Вагайский районы. Особенностью Уватского района являются объекты нефтедобычи. В 2020 году вертолеты санитарной авиации сделали 384 вылета к пациентам, которые требовали неложных экстренных мероприятий.

С начала 2021 года совершенно 4 вылета. Вертолет оборудован специальным модулем, оснащенным оборудованием экспертного класса, которое обеспечивает слаженную работу персонала. Есть аппарат искусственной вентиляции легких.