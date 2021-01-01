В Тюменской области открыли десятый виртуальный концертный зал

с личного аккаунта Елены Майер в Instagram с личного аккаунта Елены Майер в Instagram

Виртуальный концертный зал открыли на базе Упоровского районного дома культуры 29 января. Это десятый зал такого формата в Тюменской области.

Об этом директор регионального департамента культуры Елена Майер сообщила в Instagram.

"Важно, что теперь виртуальные концертные залы мы будем использовать для трансляции не только концертов, но и просветительских программ учреждений культуры Тюменской области по музейному делу, филармоническому искусству и другим направлениям", - сказала она.

Добавим, работа по открытию и организации работы виртуальных концертных залов идет в рамках нацпроекта "Культура".

В ходе рабочей поездки в Упоровский район Елена Майер ознакомилась и с работой сельских музеев. В школе с. Суерка действует краеведческий музей. Методическую поддержку при его организации оказало Тюменское музейно-просветительское объединение, в фонде имеются уникальные для села экспонаты.

Музей в с. Упорово с начала пандемии организовал работу онлайн. Теперь к мастер-классам специалистов подключаются даже те, кто много лет назад переехал из села. Гости не только смотрят трансляции, но и присылают семейные ценности в музейный фонд, добавила Майер.

Вскоре Упоровский музей переедет в новое помещение, в котором экспозиций станет еще больше.

Анжела Лебедева