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Утильсбор на автомобили подорожает в первом квартале 2021 года

Общество, 09:19 30 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 25% повысится утилизационный сбор на легковые и грузовые автомобили в РФ в первом квартале 2021 года.

Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет РИА Новости.

Базовую ставку для легковых машин предлагается увеличить с 20 до 25 тыс. рублей, для грузовиков - со 150 до 187,5 тыс. рублей. Ранее правительство при повышении утильсбора меняло коэффициенты, на которые умножается базовая ставка в зависимости от объема двигателя и возраста транспортного средства.

По мнению ведомства, увеличение ставок утильсбора не должно вызвать рост цен на автомобили российского производства, так как данное увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса.

Ожидается, что дополнительные поступления в бюджет позволят продлить программы стимулирования спроса на автотехнику, включая льготное автокредитование, льготный лизинг и скидку на газомоторную технику.

Напомним, утильсбор ввели в РФ 2012 году.

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