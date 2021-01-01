Адвокат Павел Астахов предостерег от вовлечения подростков в акции протеста

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Оппоненты, которые строят политическую карьеру и хотят достичь политических результатов, должны использовать для этого законные и справедливые методы, а не действовать через детей, считает адвокат Павел Астахов.

"Не надо прибегать к тому, чтобы промывать мозг несовершеннолетним. Они не понимают, о чем идет речь и почему им говорят: приходи и покажи себя крутым", - отметил он.

Астахов добавил, что участие детей в несанкционированных акциях еще и опасно - в любых местах, где есть большое скопление людей, ребенок должен быть под присмотром взрослых.

"Вы сегодня сигарету или стакан вина не покажете, не снабдив надписью, что это вредит здоровью. Когда вы призываете детей приходить на митинг, должны тоже внизу указать: это незаконная акция, опасная и несовершеннолетние не имеют права участвовать в таких мероприятиях", - заключил адвокат.

Евгения Шевцова