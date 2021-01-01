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В ДТП в центре Тюмени пострадали женщина и ее годовалый ребенок

Происшествия, 15:21 30 января 2021

фото: Госавтоинспекции Тюменской области

30-летняя женщина и ее годовалый сын пострадали во время аварии около ТРЦ Гудвин в Тюмени 29 января. От удара автомобиль, в котором они находились, отбросило на опору освящения, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

ДТП произошло в 19 часов 20 минут на регулируемом перекрестке улицы Максима Горького. Предварительно установлено, водитель такси "Датцун", поворачивая на зеленый сигнал светофора, не пропустил вторую иномарку, от удара "Фольксваген" отбросило на опору освещения.

фото: Госавтоинспекции Тюменской области

На заднем сиденье "Фольксвагена" ехали 30-летняя женщина с годовалым сыном, мама держала ребенка на руках, автокресла в машине не было. Оба пассажира, мама и ребенок, травмированы. Обстоятельства ДТП выясняются. Водитель "Фольксвагена" привлечен к административной ответственности.

фото: Госавтоинспекции Тюменской области

Нарушение правил проезда перекрестков остается основной причиной ДТП с пострадавшими людьми на тюменских дорогах. ГИБДД рекомендует автомобилистам быть внимательнее не перекрестках, предоставляя право проезда участникам движения, которые имеют преимущество, а также соблюдать правила перевозки детей в автомобилях, используя удерживающие устройства, соответствующие весу ребенка.

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# авария , ГИБДД Тюменской области , ДТП

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