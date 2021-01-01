Участникам незаконной акции в Тюмени дали 20 минут, чтобы разойтись

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Полицейские предупредили участников незаконной акции в Тюмени о том, что через 20 минут начнутся задержания для привлечения к ответственности. Люди постепенно начинают покидать площадь перед областной думой, передает корреспондент "Тюменской линии", который находится на месте событий.

Некоторые тюменцы выстроились в цепочку перед полицейскими, держатся за руки и выкрикивают лозунги.

Сотрудники правоохранительных органов беседуют с участниками незаконной акции, призывают разойтись по домам и сообщают об административной ответственности.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

На месте находится уполномоченный по правам ребенка Андрей Степанов, он проверяет, есть ли на незаконной акции подростки и родители с детьми.