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Омбудсмен Степанов: "Дети не принимали участие в незаконной акции в Тюмени"

Общество, 14:18 31 января 2021

ИА "Тюменская линия"

Несовершеннолетние тюменцы не принимали участие в незаконной акции 31 января. Об этом по итогам проверки заявил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов. Он поблагодарил родителей, которые уберегли детей от участия в незаконной акции.

"К счастью, деток сегодня практически нет. Это свидетельствует о том, что мы вместе с родителями правильно оценили степень опасности и участия в незаконной акции детей не допустили. Благодарю родителей за понимание и правильную позицию. Обращаюсь ко всем: свои гражданские права нужно отстаивать законным способом и никогда не привлекать детей", - сказал он.

Ранее стало известно, что полицейские дали 20 минут участникам незаконной акции, чтобы разойтись по домам. Тех, кто останется на площади около областной думы, привлекут к административной ответственности.

Как сообщает корреспондент "Тюменской линии", почти все участники незаконной акции покинули площадь.

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия" ﻿

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# Андрей Степанов , незаконные акции

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