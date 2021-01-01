Омбудсмен Степанов: "Дети не принимали участие в незаконной акции в Тюмени"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Несовершеннолетние тюменцы не принимали участие в незаконной акции 31 января. Об этом по итогам проверки заявил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов. Он поблагодарил родителей, которые уберегли детей от участия в незаконной акции.

"К счастью, деток сегодня практически нет. Это свидетельствует о том, что мы вместе с родителями правильно оценили степень опасности и участия в незаконной акции детей не допустили. Благодарю родителей за понимание и правильную позицию. Обращаюсь ко всем: свои гражданские права нужно отстаивать законным способом и никогда не привлекать детей", - сказал он.

Ранее стало известно, что полицейские дали 20 минут участникам незаконной акции, чтобы разойтись по домам. Тех, кто останется на площади около областной думы, привлекут к административной ответственности.

Как сообщает корреспондент "Тюменской линии", почти все участники незаконной акции покинули площадь.