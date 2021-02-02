В Тюменской области белки вместо сурков предсказывают погоду

| Фото: из личного архива Юлии Дериглазовой | Фото: из личного архива Юлии Дериглазовой

Какую погоду ожидать тюменцам – раннюю весну или затяжную зиму - предсказывают белки. 2 февраля отмечают День сурка, когда зверек вылезает из своей норы и своим поведением дает метеопрогноз. Но в Тюмени сурки не живут, поэтому синоптиками выступают белки.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель ишимского мини-зоопарка "Ноев Ковчег" Евгения Пшеничникова, для этого нужно подготовить угощение: кедровые, грецкие орехи, фундук, семечки и сухофрукты. Разложить лакомство в два пакетика - красный и синий. Если белочка заинтересуется красным, весна наступит стремительно, если же заглянет в синий, зима будет долгой.

Кроме того, в России есть свои приметы, по которым люди издавна определяли погоду. Верными предвестниками весны являются прилетевшие грачи, скворцы и жаворонки. Встретить зайца-беляка – к затяжным холодам, белку в шубке с голубоватым отливом – к ранней и теплой весне.

Если вероятность встретить белку или зайца невелика, погоду подскажут кошки и собаки. Кот закрывает лапами нос – к похолоданию, собака спит, свернувшись калачиком – жди холодов.

Тем, кто больше доверяет сведениям от профессионалов, советуем узнавать погоду на сайте "Тюменской линии".

Инна Кондрашкина