Метель и сильный ветер надвигаются на юг Тюменской области

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Метель, ветер порывами до 13 метров в секунду ожидаются на юге Тюменской области 3 февраля.

Тюменские синоптики сообщают, что днем на территории региона ночью будет небольшой, местами умеренный снег, метель, ветер юго-западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с, температура - 7,-12, местами до -17.

Днем осадки виде снег, мокрого снега, метель, ветер западный, северо-западный 8-13 м/с, температура -5,-10, местами до -0.