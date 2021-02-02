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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Метель и сильный ветер надвигаются на юг Тюменской области

Общество, 16:21 02 февраля 2021

Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Метель, ветер порывами до 13 метров в секунду ожидаются на юге Тюменской области 3 февраля.

Тюменские синоптики сообщают, что днем на территории региона ночью будет небольшой, местами умеренный снег, метель, ветер юго-западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы до 18 м/с, температура - 7,-12, местами до -17.

Днем осадки виде снег, мокрого снега, метель, ветер западный, северо-западный 8-13 м/с, температура -5,-10, местами до -0.

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# непогода , штормовое предупреждение

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