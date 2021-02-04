Тюменцы могут выиграть бензин для своего авто на радио Dipol FM

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До 30 литров топлива могут выиграть тюменцы в игре "Битва за бензин: погоня за танкером" на радио Dipol FM до конца зимы.

Игра проходит каждый день. В основе ее классический "Морской бой": нужно услышать специальный сигнал, дозвониться в эфир по номеру 49-105и6 и угадать, в какой сектор игрового поля ведущие спрятали танкер с топливом. При этом игровое поле намного меньше, чем в стандартной игре, поэтому вероятность обнаружить танкер вполне велика.

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