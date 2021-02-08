Столицей Тотального диктанта 2021 года стал Якутск

| Фото: группа "Тотальный диктант" ВКонтакте | Фото: группа "Тотальный диктант" ВКонтакте

В Якутске прочитает свой текст автор Тотального диктанта – 2021, писатель Дмитрий Глуховский 10 апреля. В городе будет открыта дополнительная студия, откуда в день диктанта будет вестись эфир онлайн-марафона, сообщают организаторы акции.

Жюри определило город-победитель на презентации в Москве. За право стать столицей Тотального диктанта соревновались также Салехард, Рязань, Томск, Ярославль и Саранск. Команды из городов - конкурсантов доказывали, почему именно они достойны принять главную площадку акции в день проведения диктанта.

"Каждая команда достойно представила свой город, мое сердце билось в унисон с каждым выступающим. Все выложились на сто процентов. Борьба, безусловно, была очень сложной, а конкуренция — высокой. Все это сегодня еще раз показало, как Тотальный диктант объединяет жителей самых разных городов в одной большой любви к русскому языку, какой это самостоятельный и сильный проект", — отметил Дмитрий Глуховский.