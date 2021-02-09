Тюменские дорожники рассказали, чем обрабатывают трассы во время гололеда

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Для устранения зимней скользкости на тюменских федеральных трассах используют галит, а не песко-соляную смесь, как это было раньше. Об этом рассказал директор тюменского филиала ФКУ "Уралуправтодор" Виталий Никифоров во время брифинга 9 февраля.

Он отметил, что чистые хлориды – галит – работают при температуре до минус 20 градусов.

"Уровень грязи при использовании этого солевого минерала ниже, а уровень содержания дороги наоборот высокий", – сказал Виталий Никифоров.

Сотрудники дорожных служб и ГИБДД представили алгоритм совместных действий на федеральных автодорогах во время снегопадов, ледяного дождя и других сложных погодных условий.

На каждых 30-ти километрах федеральных трасс имеются метеорологические датчики, позволяющие установить, когда и какой интенсивности будут осадки. У подрядной организации есть нормативное время от четырех до 12 часов на уборку последствий снегопада. Отсчет времени начинается с момента окончания выпадения осадков.