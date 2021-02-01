В Голышманово читателям библиотеки устроили свидание вслепую

Около 100 читателей принимают участие в акции "Свидание вслепую с книгой", которую запустили сотрудники центральной библиотеки Голышманово. Свидание началось в феврале и продолжится до середины марта. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала библиотекарь отдела обслуживания по работе с юношеством и молодежью учреждения Оксана Тихонова.

"Мы заворачиваем книги в одинаковую непрозрачную бумагу и прикрепляем краткую аннотацию без указания автора и названия. Читатели выбирают экземпляр, полагаясь на свою интуицию", - пояснила библиотекарь.

Оксана Тихонова отметила, что акция проходит в третий раз и пользуется спросом у посетителей. Идею библиотекарь подсмотрела в интернете, а свое начало она ведет из австралийского книжного магазина и уже стала популярной в России. На обертку книг часто прикрепляют забавные аннотации, к примеру, роман "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсиа Маркеса представляют как "Книга - образец того, как писателю лень придумывать имена своим героям. А еще там девушка землю ела".

В Голышмановской библиотеке в 2020 году акция называлась "Кот в мешке", когда на оберточной бумаге не было написано вообще ничего. Но в текущем году хранители книг решили намекнуть читателям, что под обложкой.

По словам библиотекаря, в 2021 году на стеллажи были выложены 50 книг, которые уже разобрали, поэтому на подходе еще 50 изданий. В Голышманово подобным образом прячут новые поступления книг, чтобы читатели не ориентировались только на яркую обложку, броское название и раскрученное имя, а знакомились с новыми авторами и литературными направлениями.

Всего в центральную библиотеку городского округа по данным за 2020 год записано 4 тыс. 748 человек.

Инна Кондрашкина