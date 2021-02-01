В Тюмени проверили условия проживания пяти тысяч многодетных семей

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Условия проживания 5 тыс. 319 многодетных семей и 855 одиноких пенсионеров изучили участники профилактических рейдов в период новогодних каникул и в январе 2021 года. Об этом заместитель главы Тюмени Петр Вагин сообщил на первом заседании межведомственной комиссии.

В ходе рейдов проведены беседы о безопасности жизнедеятельности, распространены памятки по правилам пожарной безопасности и предупреждению мошенничества. Специалисты провели телефонный опрос инвалидов первой группы, имеющих ограничения в передвижении и самообслуживании.

"Администрация города проводит большую работу по профилактике пожаров и обеспечению условий функционирования социально значимых объектов Тюмени, – подчеркнул глава города Руслан Кухарук, - Для сотрудников профильных структур важно рассматривать ситуацию системно и на постоянной основе".

В ходе осмотров были выявлены нарушения требований пожарной безопасности и выданы предписания для их устранения. Информация об этих жилых помещениях передана в МЧС для дальнейших внеплановых проверок.

По итогам обхода 76-ти объектов сформирован реестр мест, неправомерно используемых для оказания социальных услуг. Выявленные проблемные ситуации проанализированы со специалистами профильных структур.

"Рейды по выявлению организаций, где социальные услуги организованы в нарушение существующих требований, будут проводиться регулярно. Информация об учреждениях, где работают ответственные люди, где созданы нормальные бытовые условия и не выявлено серьезных нарушений, будет размещаться на официальных сайтах", - отметил глава города Руслан Кухарук.