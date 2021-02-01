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Жителей Тюмени просят помочь в сборе экспонатов для дома Колмогорова

Общество, 16:22 10 февраля 2021

из сообщества Центра русской культуры во ВКонтакте | Фото: из сообщества Центра русской культуры во ВКонтакте

Жители Тюмени могут помочь в сборе экспонатов для музейной экспозиции "История дома купца Колмогорова".

С просьбой к горожанам в социальных сетях обратились сотрудники Центра татарской культуры, расположенного по адресу: ул. Щербакова, 4, стр. 11.

Желающие могут передать интересные документы, газеты, журналы, фотографии, свидетельствующие о деятельности клуба рабочих подростков в 1920-м году, о работе овчинно-меховой фабрики, а также предметы купеческого быта XIX века.

Организаторы выставки рады будут принять личные вещи известных людей, мебель, книги.

Телефоны для справок: 693-556, 693-025.

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# выставка , центр татарской культуры , экспозиция

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