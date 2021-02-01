Выставка "Без срока давности" открылась в Тюменской области

| Фото: Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

Выставка "Без срока давности" открылась во Дворце творчества и спорта "Пионер" в Тюмени. Это часть всероссийской выставки архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории.

С 8 февраля более чем в 60 регионах России, от Калининграда до Дальнего Востока, экспонируются архивные документы, которые подтверждают и раскрывают тезис о том, что нацистская Германия, нападая на Советский Союз, имела план – истребить и поработить население нашей страны, истощить ее ресурсы.

Выбор 8 февраля 2021 года как даты открытия Всероссийской выставки "Без срока давности" не случаен – именно в этот день 75 лет назад, 8 февраля 1946 года была произнесена вступительная речь Главного обвинителя от СССР Романа Андреевича Руденко на Международном военном трибунале в Нюрнберге.

В его выступлении впервые был представлен весь масштаб зверств нацистских преступников на оккупированной территории СССР. Именно из этой речи мир впервые узнал об объёме преступлений нацистов против мирного населения на советской территории. Приведённые факты военных преступлений нацистов стали одними из основных материалов, которые легли в основу обвинительного приговора Нюрнбергского трибунала.

Тематически выставка отражает различные аспекты реализации нацистами и их пособниками политики геноцида советского народа: карательные операции и массовое уничтожение мирного населения, травля голодом и создание несовместимых с жизнью условий существования, преступления против детства, принудительные работы и угон мирного населения в Германию, уничтожение граждан, находящихся в больницах и других лечебных учреждениях. Она охватывает все регионы, оккупированные в годы Великой Отечественной войны и испытавшие на себе политику геноцида советского народа. На выставке представлены наиболее интересные архивные документы из 7 тыс., выявленных в ходе реализации проекта. В работе над проектом приняли участие 370 сотрудников 47 региональных архивов, 66 профессиональных историков – кандидатов и докторов наук.

Напомним, с 8 по 17 февраля специалисты областного поискового центра им. Артура Ольховского проведут экскурсии для школьников и студентов.

После передвижную экспозицию представят в ТюмГУ, тюменском филиале Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина и центре "Аванпост". С апреля по июнь выставка будет экспонироваться в муниципальных образованиях Тюменской области.