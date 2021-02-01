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Тюменскую практику "Светофор" по работе с семьями признали одной из лучших в стране

Общество, 18:10 11 февраля 2021

региональный центр "Семья" | Фото: региональный центр "Семья"

Межведомственная практика "Светофор", разработанная региональным центром "Семья" и Институтом психологии и педагогики ТюмГУ, вошла в число победителей форума "Сильные идеи для нового времени" в номинации "Новая социальная стратегия". Он был организован Агентством стратегических инициатив, сообщает региональный центр "Семья".

По словам заместителя директора по развитию срочной социальной помощи населению регионального центра "Семья" Алены Матюхановой, главная задача практики - оказание помощи семьям, которые в этом нуждаются.

Практика помогает специалистам объективно оценить риски и угрозы безопасности детей и семей. По каждому критерию, влияющему на благополучие семьи, выставляются баллы. В зависимости от результатов общего подсчета семья попадает в одну из "зон" — красную, желтую или зеленую.

"Красный уровень сигнализирует о наличии в семье трудностей, с которыми она не может справиться самостоятельно и необходимо принятие мер для обеспечения защиты ребенка. Желтая зона означает, что семья может преодолеть трудности при содействии специалистов. Семьи, попавшие в зеленую зону, имеют собственный ресурс и помощь им не требуется. Задача специалистов — постепенный перевод каждой семьи в зеленую зону", - пояснила Алена Матюханова.

В реализации практики "Светофор" задействованы специалисты по социальной работе, психологи, социальные педагоги, инспекторы по делам несовершеннолетних, инспекторы по охране детства, медицинские работники. В 2021 году ее планируют внедрить во всех муниципалитетах региона.

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# неблагополучные семьи , центр Семья

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